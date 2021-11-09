Москва, 9 ноября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» лучше других подходит для ревакцинации. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам специалиста, для ревакцинации подходит любая из существующих вакцин, но лучше всего для этой цели использовать «Спутник V». Эту вакцину можно использовать в качестве бустерной, даже если вакцинация была другим препаратом. Побочных эффектов не будет, разные вакцины замечательно дополняют друг друга.

По словам Тимакова, зарубежный опыт показал, что комбинация разных вакцин эффективна для предотвращения заражения. Человек в таком случае получает комбинированный иммунитет, что позволит ему более эффективно сформировать нейтрализующие вирус антитела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для защиты от штамма коронавируса «Дельта» полностью защищают 300 единиц антител.