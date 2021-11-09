Пекин, , 04:15 — REGNUM Внешняя торговля Китая сохранила темпы роста за первые 10 месяцев 2021 года, поскольку экономика продолжала свое стабильное развитие, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 22,2% в годовом исчислении до 31,67 трлн юаней ($4,89 трлн) за первые 10 месяцев, сообщило Главное таможенное управление КНР. Этот показатель увеличился на 23,4% по сравнению с доэпидемическим уровнем в 2019 году.

Как экспорт, так и импорт продолжили двузначный рост в первые 10 месяцев года, увеличившись на 22,5% и 21,8% по сравнению с годом ранее, соответственно. Только в октябре импорт и экспорт страны выросли на 17,8% в годовом исчислении до 3,34 трлн юаней, что на 5,6% медленнее, чем в сентябре, показали данные.

В период с января по октябрь торговля Китая с тремя ведущими торговыми партнерами — Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Европейским союзом и Соединенными Штатами — поддерживала устойчивый рост. В течение этого периода темпы роста торгового оборота Китая с тремя торговыми партнерами составили 20,4%, 20,4% и 23,4% соответственно. Торговля Китая со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», выросла на 23% в годовом исчислении за тот же период, показали таможенные данные.

За первые 10 месяцев объем импорта и экспорта частных предприятий увеличился на 28,1% до 15,31 трлн юаней, что составляет 48,3% от общего объема страны. Импорт и экспорт государственных предприятий за этот период выросли на 25,6% до 4,84 трлн юаней.

Экспорт механической и электротехнической продукции показал уверенный рост в течение первых 10 месяцев. Экспорт автомобилей вырос на 111,1% в годовом исчислении за этот период.

В 2021 году Китай принял ряд мер для ускорения роста внешней торговли, включая ускорение разработки новых форм и способов ведения бизнеса, дальнейшее углубление реформ для облегчения трансграничной торговли, оптимизацию бизнес-среды в портах и содействие реформам и инновациям для содействия торговле и инвестициям в пилотных зонах свободной торговли.