Москва, 9 ноября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Для онлайн-кинотеатров в России могут ввести запрет на показ фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», написала 8 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на материалы общественного совета при Роскомнадзоре.

JustinForce Посещение запрещено

Речь идёт о том, чтобы дополнить существующее законодательство запретом на распространение материалов с педофилией, эксгибиционизмом, садизмом и мазохизмом и включить их в реестр запрещенной информации. Кроме того, изменения могут быть внесены в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.

«Это пока лишь предложения», — сообщил один из участников заседания.

Другой собеседник, присутствовавший на заседании общественного совета, сообщил, что на встрече выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он напомнил о речи президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления глава государства назвал чудовищным внушение детям того, «что мальчик может стать девочкой и наоборот», способным сломать им жизнь.

В пресс-службе Роскомнадзора не ответили на запрос издания, действительно ли эти предложения обсуждались на заседании общественного совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию.