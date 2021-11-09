Пекин, 9 ноября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. В связи с тем, что большая часть Китая пострадала от сильных снегопадов, предпринимаются усилия по очистке транспортных маршрутов от снега, обеспечению транспортной безопасности и защите средств к существованию людей, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Павел Редин ИА Красная Весна Снегопад

Национальный метеорологический центр Китая объявил оранжевое предупреждение о снежных бурях в некоторых северных, центральных и восточных регионах. Это первое подобное предупреждение этой зимой и второе по серьезности предупреждение по четырехуровневой системе предупреждения о погоде с цветовой кодировкой Китая.

С 5 по 6 ноября температура в большинстве районов северо-западной китайской провинции Ганьсу упала более чем на 10 градусов по Цельсию из-за сильнейшей волны холода с начала осени. В большинстве районов коридора Хэси выпал сильный снег, при этом самая низкая температура была зафиксирована на уровне минус 18 градусов по Цельсию.

По словам представителя местного транспортного бюро, местные власти ввели временный контроль за движением на скоростных автомагистралях и направили обслуживающий персонал для проведения работ по разрушению льда и уборке снега, чтобы обеспечить нормальное прохождение средств профилактики эпидемий и транспортных средств для перевозки угля.

Компания China Railway Lanzhou Group Co., Ltd. организовала в общей сложности 398 человек на 37 станциях для уборки снега, обеспечивая безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Был также принят приоритетный механизм для поездов по перевозке угля, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны электростанций и тепловых компаний.

В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая местные власти организованно проводили работы по уборке снега. Скоростные автомагистрали были закрыты, и средство для таяния снега было своевременно распространено. По состоянию на утро 7 ноября было развернуто более 600 машин и 1200 сотрудников экстренных служб.

Международный аэропорт Тяньцзиня Биньхай быстро отреагировал на непогоду, организовав несколько транспортных средств и 122 сотрудника аэропорта для очистки от снега взлетно-посадочных полос аэропорта, рулежных дорожек, перронов и других зон. По состоянию на полдень воскресенья аэропорту удалось гарантировать отправление семи рейсов и прибытие четырех.