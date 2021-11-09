Красноярск, 9 ноября 2021, 03:55 — REGNUM Арбитраж Красноярского края удовлетворил требование регионального министерства экологии и рационального природопользования, взыскав свыше 304 млн рублей с АО «Красноярскнефтепродукт». Сумма фигурировала как вред, причинённый реке Ангара «в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В основе дела лежали материалы внеплановой проверки от марта-апреля 2020 года. Ей предшествовала авария на нефтебазе в п. Рыбное Мотыгинского района, где в начале марта 2020 года в результате разгерметизации участка наземного трубопровода дизельного топлива произошло загрязнение территории нефтепродуктами.
В ходе проверки, проведенной министерством, были установлены нарушения норм природоохранного законодательства РФ, «связанные с эксплуатацией сооружений», которые повлекли негативное воздействие на окружающую среду, а в данном случае на водный объект — р. Ангара. Сумма присужденного ущерба составила 304 008 413,28 рубля.
Напомним, спор слушался с июля 2021 года.
Справка: нефтекомпания ведёт свою историю с 1934 года. В её составе сеть из 14 нефтебаз и 137 АЗС. На июнь 2016 года, 57,99% акций АО принадлежало агентству по управлению госимуществом Красноярского края. Свежие данные по акционерам не обнародовались. Между тем, на декабрь 2020 года, в совет директоров АО входили и руководители госведомств, что позволяет сделать вывод о наличие доли региона в компании.