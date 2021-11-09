Красноярск, 9 ноября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края удовлетворил требование регионального министерства экологии и рационального природопользования, взыскав свыше 304 млн рублей с АО «Красноярскнефтепродукт». Сумма фигурировала как вред, причинённый реке Ангара «в результате аварийного загрязнения нефтепродуктами». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефти и его ликвидатор

В основе дела лежали материалы внеплановой проверки от марта-апреля 2020 года. Ей предшествовала авария на нефтебазе в п. Рыбное Мотыгинского района, где в начале марта 2020 года в результате разгерметизации участка наземного трубопровода дизельного топлива произошло загрязнение территории нефтепродуктами.

В ходе проверки, проведенной министерством, были установлены нарушения норм природоохранного законодательства РФ, «связанные с эксплуатацией сооружений», которые повлекли негативное воздействие на окружающую среду, а в данном случае на водный объект — р. Ангара. Сумма присужденного ущерба составила 304 008 413,28 рубля.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года.