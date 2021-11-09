Петропавловск-Камчатский, , 03:45 — REGNUM Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой до 4500 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Кратер Карымской Сопки Игорь Шпиленок

«Утром 9 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса начала распространяться на восток от исполина. Уточняется, что на пути пеплового выброса населенные пункты отсутствуют. По предварительным данным, происшествие не представляет опасности для жителей Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на вулкане Карымском на Камчатке зафиксировали два пепловых выброса. Не исключалось, что происшествие может вызвать выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района Камчатского края.

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