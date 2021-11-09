Петропавловск-Камчатский, 9 ноября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой до 4500 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Кратер Карымской Сопки

«Утром 9 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса начал распространяться на восток от исполина. Уточняется, что на пути пеплового выброса населенные пункты отсутствуют. По предварительным данным, происшествие не представляет опасности для жителей Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на вулкане Карымском на Камчатке зафиксировали два пепловых выброса. Не исключалось, что происшествие может вызвать выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района Камчатского края.