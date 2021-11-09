Москва, 9 ноября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Стоимость биткоина поднялась выше 67 тыс. долларов, обновив свой исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

Биткоин и доллар

В ходе торговой сессии на торговой бирже Binance биткоин вырос в цене на 7,5% — до $67,63 тыс.

По состоянию на 02:40 мск цена на биткоин достигла отметки $67,650 тыс. Это исторический максимум за всю историю данной криптовалюты. Предыдущий рекорд составил $67 тыс., он был достигнут во время торгов 20 октября.

Подорожание биткоина отмечается уже второй месяц подряд, при этом в октябре рост цены данной криптовалюты составил 40%, до $61,3 тыс. с $43,82 тыс.

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