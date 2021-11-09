Калининград, , 03:35 — REGNUM Арбитраж Калининградской области 8 декабря 2021 года начнёт рассмотрение иска АО «Корпорация развития Калининградской области» к ООО «Авиакомпания «Скол». В споре речь идёт о праве собственности на здание, передаёт ИА REGNUM.

Авиакомпания «СКОЛ» Pavel Adzhigildaev

Иск был подан 1 ноября 2021 года. Дело слушает судья Зинченко. В качестве соответчика выступает УФССП России по Калининградской области, третьего лица — управление Росреестра. Иск заявлен «о признании права собственности на здание с КН 39:05:020102:178 и указании в решении суда оснований для внесения в ЕГРН записи о приобретении права собственности, обязании УФССП России по Калининградской области устранить препятствия в распоряжении зданием». Прочие детали пока не сообщались.

Напомним, осенью 2021 года авиаперевозчик проиграл крупный спор с государственной лизинговой компании (ГТЛК), по которому он должен выплатить 1,8 млрд рублей. За 2020−2021 годы именно ГТЛК чаще всего обращалось к ООО с финансовыми исками, часть из которых ответчик проиграл. На сегодня в суде есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве компании «Скол», в котором среди заявителей присутствует и ГТЛК. Очередное заседание назначено на 24 ноября 2021 года.