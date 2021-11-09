Киев, , 03:27 — REGNUM Минздрав Украины планирует расширить перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, включив в него медицинских работников. Об это 8 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире канала ICTV.

Виктор Ляшко Moz.gov.ua

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«На следующих этапах расширения перечня профессий появится и профессия медицинского работника», — сказал он.

Ляшко добавил, что сейчас от коронавирусной инфекции вакцинировались более 80% украинских врачей, а среди тех, кто работает с заболевшими COVID-19, этот показатель составляет 100%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украину доставили более 2,9 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna в рамках программы COVAX.

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