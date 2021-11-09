Москва, , 03:21 — REGNUM Компанию «Яндекс», которая на 99,9% принадлежит иностранному юрлицу, внепланово проверило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Во ФГИС «Единый реестр проверок» в качестве основания указано «наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс» Alexander Baranov

В карточке проверки уточняется, что она ожидает завершения. Из материалов спора можно сделать вывод, что речь идёт о случаях продажи товаров через «Яндекс.Маркет» и претензиях потребителей, связанных с бесплатной доставкой. Например, в графе представленных контролируемыми лицами документов есть основание «выставления потребителю при оформлении заказа, а также в кассовом чеке суммы 49 рублей за доставку Яндекса при наличии действующей подписки на ЯндексПлюс».

Напомним, «Яндекс» стал фигурантом антимонопольного расследования ФАС России, в котором речь шла о злоупотреблении доминирующим положением. Группа представляет собой бизнес-спрут, корни которого уходят в офшорную зону. Основные юрлица «прописаны» в Нидерландах. Конечным бенефициаром в документах на декабрь 2020 года указан Аркадий Волож. По открытым данным, российский миллиардер имеет паспорт Мальты, который он оформил в обмен на инвестиции.

На компании из структуры «Яндекса» часто жалуются как работники, так и потребители. В частности, есть претензии к работе «Яндекс.Такси», иски к которому поданы в том числе и минтрансом Краснодарского края.

ИА REGNUM направило в Госинспекцию труда запрос о правах работников «Яндекса», а также запросило данные в Роспотребнадзоре о некачественных услугах группы.