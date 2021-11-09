Панама, 9 ноября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Прошедшие в Никарагуа президентские выборы не считают легитимными власти Панамы. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба МИД Панамы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Правительство Республики Панама выразило сожаление по поводу того, что выборы в Никарагуа «не обеспечили минимальных гарантий, необходимых для проведения свободного, основанного на широком участии всех заинтересованных сторон, справедливого и прозрачного электорального процесса».

Власти Панамы призвали правительство Никарагуа к выполнению обязательств перед международным сообществом, освободить всех политзаключённых и восстановить их гражданские права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах главы государства. После подсчёта 97,74% голосов, он набрал 75,92%. Явка на выборах составила 65,23%.