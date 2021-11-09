Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Палата представителей Конгресса США вызвала для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 год еще шестерых экс-помощников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает пресс-служба спецкомитета нижней палаты законодательного органа.

Капитолий Лев Коровин © ИА Красная Весна

Уточняется, что повестки направили главе предвыборного штаба Трампа на выборах 2020 года Уильяму Степину, бывшему советнику и пресс-секретарю экс-президента США Джейсону Миллеру и Майклу Флинну. Комитет подозревает их в попытках начать кампанию по дезинформации на президентских выборах в Соединенных Штатах.

«Спецкомитету необходимо знать все детали об их усилиях по пересмотру итогов выборов, в том числе то, с кем они говорили в Белом доме и Конгрессе, как были связаны с митингами, которые переросли в бунт, кто за это платил», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судья в Вашингтоне Бэрил Хауэлл раскритиковала ход расследования по штурму Капитолия.

Читайте ранее в этом сюжете: Судья в Вашингтоне раскритиковала ход расследования по штурму Капитолия