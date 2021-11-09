Рига, , 02:42 — REGNUM Число пациентов с COVID-19 достигло 1605 человек в больницах Латвии. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба национальной службы здоровья страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в Латвии госпитализирован 101 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 232 247 случаев заражения коронавирусом, случаев летального исхода среди заболевших COVID-19 с начала пандемии 3515.

Парламент Латвии утвердил поправки к законодательству, согласно которым работодатель может увольнять сотрудника, не прошедшего вакцинацию от COVID-19, либо без справки о перенесённом заболевании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Латвии из-за ковид-ограничений вынуждены ездить в соседнюю Литву за одеждой и промтоварами.

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