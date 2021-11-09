Москва, , 02:40 — REGNUM В Кремле не располагают информацией об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца 2021 года, сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что в Вашингтоне не располагают информацией о возможности встречи глав двух государств встретиться в этом году.

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения на эту тему, заявил, что с российской стороны «пока нет даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться».

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