Песков сообщил об отсутствии информации по встрече Путина и Байдена
Москва, 9 ноября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. В Кремле не располагают информацией об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца 2021 года, сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что в Вашингтоне не располагают информацией о возможности встречи глав двух государств в этом году.
«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — сказал Песков.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения на эту тему, заявил, что с российской стороны «пока нет даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться».