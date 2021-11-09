Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Признанный потенциально опасным астероид 2004 UE приблизится к Земле на минимальное расстояние 13 ноября, сообщили в одном из подразделений Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид NASA

Размер астероида — от 170 до 380 метров в диаметре. Он пролетит от Земли на расстоянии более 4,27 млн километров, то есть в 11 раз дальше, чем до Луны.

«Астероид 2004 UE в настоящее время находится под горизонтом в созвездии Рыб. Он появится в небе на востоке около 15:45», — говорится в сообщении группы The Sky.

Потенциально опасным 2004 UE считается потому, что траектория его полёта пересекается с орбитой Земли. Первое наблюдение астероида датировано 2004 годом. В следующий раз астероид сблизится с Землей в 2051 году.

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