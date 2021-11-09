Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Перебои в работе социальной сети Twitter были зафиксированы 8 ноября в нескольких странах мира, сообщает специализированный сайт Downdetector.

Социальные сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего жалоб поступило от жителей США, Великобритании, Канады и Германии. Проблемы касались открытия сайта и мобильного приложения. Ряд пользователей столкнулись с трудностями при попытке войти в свою учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября произошел крупный сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

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