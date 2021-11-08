Вашингтон, 9 ноября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Перебои в работе социальной сети Twitter были зафиксированы 8 ноября в нескольких странах мира, сообщает специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Больше всего жалоб поступило от жителей США, Великобритании, Канады и Германии. Проблемы касались открытия сайта и мобильного приложения. Ряд пользователей столкнулся с трудностями при попытке войти в свою учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября произошел крупный сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook.