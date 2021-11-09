Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Беженцам из Афганистана в США разрешено не платить пошлины на подачу иммиграционных документов, сообщает пресс-служба американского Министерства внутренней безопасности.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство объявляет об освобождении от уплаты пошлины за подачу заявления на получение иммиграционных документов лиц из Афганистана, которым разрешили въехать в США по гуманитарным причинам с 30 июля 2021 года, и упростит сам процесс его подачи», — рассказали в ведомстве.

Также афганские беженцы смогут не платить пошлину при трудоустройстве, а также при подаче заявления на получение вида на жительство в Соединенных Штатах. Причем для других иммигрантов первая услуга стоит $410, вторая — до $1225.

По последним данным, в США из Афганистана эвакуировали более 60 тыс. местных жителей, сотрудничавших с американскими войсками на афганской территории. При этом власти США заявили, что продолжат вывозить гражданский персонал из Афганистана.