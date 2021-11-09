Скопье, , 02:23 — REGNUM В Северной Македонии из-за дефекта перестала работать крупнейшая ТЭЦ — в Манастире. В первом блоке ТЭЦ 8 ноября в 3 часа ночи по местному времени треснула одна из труб.

Без электричества Pxhere.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вывод Манастирской ТЭЦ из строя привел к тому, что электроснабжение страны стало осуществляться полностью за счет импорта. К вечеру 8 ноября неполадки пообещали устранить.

Глава системы энергоснабжения Северной Македонии Васко Ковачевски заявил, что слишком занят и не может выступить с заявлениями для СМИ. Тяжелое состояние на рынке электроэнергии заставляет говорить об энергетическом кризисе в стране: правительство закупает электроэнергию по высоким ценам, поскольку предложение крайне ограничено. Закупочные цены 8 ноября составляли от 207 до 260 евро за мегават в час.

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