Москва, 9 ноября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности введен из-за гололедицы на территории Москвы и Московской области, 9 ноября сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Алексей Саврасов. К заутрене. Морозная ночь. (фрагмент) 1889

В российской столице предупреждение действует до 04:00 11 ноября, а в Подмосковье — до 01:00 11 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве и Московской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.