Афины , 9 ноября, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Российским гражданам, привитым вакциной «Спутник V», придётся предъявлять бумажный сертификат при въезде в Грецию. Об этом 8 ноября сообщил на брифинге в министерстве здравоохранения генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

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Приток туристов из России в Грецию растёт, но возникла проблема, связанная с тем, что приложение, используемое для проверки сертификатов, не считывает QR-код с российских цифровых сертификатов. При этом вакцина «Спутник V» включена в перечень препаратов, признанных Национальным комитетом по вакцинации в сфере туризма.

По этой причине властями Греции рекомендовано российским туристам предъявлять сертификаты о вакцинации в бумажном виде. Как пояснил Фемистоклеус, проблема, возникшая со считыванием российского сертификата, связана с сотрудничеством Греции с другими странами. ряд стран не предоставляют «ключи» для распознавания цифрового сертификата.

Как отметил представитель минздрава, Греция является одной из самых гибких стран с точки зрения признания цифровых сертификатов. В частности, в Евросоюзе не признаются никакие другие сертификаты, кроме европейских, и QR-код российского сертификата считываться не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции выявлено 7335 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа.