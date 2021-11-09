Тбилиси, , 02:05 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был избит сотрудниками тюремной больницы, сообщил 8 ноября журналистам его адвокат Ника Гварамия, показывая письмо своего подзащитного.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент, как утверждает политик в письме, произошёл после его доставки из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.

«Сотрудники стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — написал Саакашвили.

Сейчас, по словам адвоката, экс-президент продолжает голодовку, отказывается от лекарств и от лечения в тюремной больнице, требуя поместить его в гражданскую больницу.

Ранее в Тбилиси прошёл митинг сторонников Саакашвили. Несколько человек были задержаны за противоправные действия.

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