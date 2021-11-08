Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Диалог о немедленном прекращении огня в Эфиопии должны начать эфиопские власти и все другие силы в стране, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 8 ноября в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Дипломат отметила, что враждебная риторика, которую позволяют себе стороны конфликта, только усугубляет насилие. По словам Томас-Гринфилд, к переговорам необходимо приступить без предварительных условий.

Кроме того, она подчеркнула, что США отвергают обвинения в поддержке одной из сторон конфликта. Дипломат добавила, что в Вашингтоне «осуждают насилие и нарушения прав человека всеми участниками противостояния».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября эфиопский премьер-министр Абий Ахмед заявил, что сохранение Эфиопии потребует жертв от граждан страны.