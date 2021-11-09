Брюссель, , 01:48 — REGNUM «Белоруссия должна прекратить подвергать жизни людей опасности. Инструментализация мигрантов в политических целях со стороны Белоруссии недопустима. Власти Белоруссии должны понять, что давление на Европейский союз посредством циничной инструментализации мигрантов не поможет им достичь своих целей», — заявила 8 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсуле фон дер Ляйен

Поводом для заявления стало очередное обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Глава Еврокомиссии обсудила проблемы с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и премьер-министром Латвии Артурсом Кришьянисом Кариньшем, выразив солидарность Евросоюза. Она также «обсудила с ними меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их усилия по преодолению этого кризиса», сказано в официальном сообщении.

«Я призываю страны ЕС одобрить, наконец, применение расширенного режима санкций в отношении властей Белоруссии, ответственных за это гибридное нападение. Вице-президент Схинас по согласованию с Высоким представителем Боррелем в ближайшие дни посетит основные страны происхождения и транзита, чтобы убедиться, что те принимают меры, чтобы не допустить попадания своих граждан в ловушку, расставленную властями Белоруссии», — заявила фон дер Ляйен.

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«ЕС рассмотрит и возможности введения санкций, в том числе путем внесения в черный список, в отношении авиакомпаний третьих стран, активно вовлеченных в торговлю людьми. Наконец, Европейская комиссия вместе с ООН и ее специализированными агентствами определит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить безопасное возвращение мигрантов в страны происхождения при поддержке властей этих стран», — сказано в заявлении главы ЕК, опубликованном представительством ЕС в Белоруссии.