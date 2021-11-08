Нью-Дели, 9 ноября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Не менее трех детей стали жертвами пожара в больнице индийского города Бхопал в штате Мадхья-Прадеш, сообщает газета Hindustan Times.

WhyCheese Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в детском отделении медицинского учреждения. В результате возгорания погибли трое детей. Спасателям удалось взять под контроль распространение огня, однако ликвидация пожара продолжается. В связи с гибелью несовершеннолетних в штате проведут расследование по инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в индийском Мумбаи произошел пожар в 61-этажном здании. При пожаре погиб один мужчина, который выпал из окна. Других 26 человек удалось спасти.