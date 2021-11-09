Киев, , 01:39 — REGNUM В конце октября официальные представители ВС Украины заявили, что ими был впервые применён на Донбассе БПЛА «Байрактар» производства Турции. В ответ на это Берлин, Париж и Москва резко напомнили, что Киев нарушает Минские соглашения. Небо над зоной конфликта открыто только беспилотникам ОБСЕ, а турецкий дрон в их число не входит.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в тот же день призвал «задуматься тех, кто занимается вооружением подконтрольного неонацистам киевского режима». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо обратился к Турции: «Москва дорожит хорошими отношениями с Анкарой, но Кремль заранее предупреждал, что подобное вооружение в ВС Украины может дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения».

Как отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ, применение беспилотника на Донбассе может быть провокацией украинских элит против Зеленского.

Озабоченность Кремля услышали в Турции, о чём свидетельствуют слова главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу. Он обратился к Киеву с просьбой не упоминать Турцию в контексте «Байрактаров», отметив, что «после покупки вооружения оно перестало быть турецким».

В Анкаре прекрасно понимают, что, если беспилотники приведут к эскалации напряжения, у армии ДНР могут появиться российские мобильные многофункциональные комплексы противодействия БПЛА «Сапсан Конвой», а это приведёт к тому, что беспилотники «Байрактар» начнут сыпаться с неба. Это, в свою очередь, растопчет их репутацию и лишит возможности производителя заключить новые контракты.

Что любопытно, глава министерства обороны Украины отрицал применение беспилотника на Донбассе, тогда как президент Владимир Зеленский подтвердил его использование. Инцидент привёл к тяжёлым политическим потерям президента Украины и создаётся впечатление, что Зеленский потерял контроль над украинскими военными.

В Институте РУССТРАТ предположили, что против действующей киевской власти выступает альянс из агрессивно настроенных офицеров ВСУ и националистических формирований, а значит второй срок Зеленскому «не светит».