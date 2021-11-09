Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Экономическое давление на Эфиопию, в том числе при помощи санкций, не поможет прекратить боевые действия, заявила 8 ноября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации в стране.

Протесты в Эфиопии Eric Parker

«Уверены в том, что введение незаконных односторонних санкций, угроза их применения и отказ от предоставления экономического содействия весьма контрпродуктивны и приведут только к ухудшению положения и так страдающих простых людей, а отнюдь не к примирению», — сказала она.

Единственным способом примирить конфликтующие стороны в Эфиопии российский дипломат назвала поддержку региональных усилий по прекращению силового противостояния. Евстигнеева добавила, что Россия выступает против экономического давления извне и подтверждает «приверженность сохранению единства и территориальной целостности дружественной Эфиопии».

Читайте также: Премьер-министр Эфиопии заявил, что спасение страны потребует жертв

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя начали крупное наступление на севере Эфиопии, захватив часть городов. В ответ на это руководство страны призвало местных жителей вооружиться и защищаться в случае необходимости. Одновременно ряд оппозиционных групп объявили в США о создании коалиции против действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Эфиопии в России опроверг слухи об окружении повстанцами Адисс-Абебы