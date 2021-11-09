Скопье, , 01:49 — REGNUM Глава македонской «Левицы» Димитар Апасиев 8 ноября выступил с обращением к албанским партиям, в котором прокомментировал недавние политические события — то есть формирование оппозиционной коалиции, в которую вошли как умеренные националисты из ВМРО-ДПМНЕ и радикальные (по крайней мере, на словах) националисты из Левицы, так и албанские партии.

Димитар Апасиев Facebook.com/ApasievLevica

На своей странице в социальной сети Facebook политик призвал албанские оппозиционные партии — Альянс за албанцев, а также Движения Беса (по-албански «Besa'' — нерушимый обет преданности) и Альтернатива, «использовать возможность отправить Демократический союз за интеграцию в оппозицию».

По словам Апасиева, если сейчас албанская оппозиция не примкнет к ВМРО и не составит новое парламентское большинство, то на будущих выборах Демократический союз раздавит ее «как лягушку». Поэтому политик предложил албанцам отбросить эмоции и проголосовать за вынесение вотума недоверия правительству.

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Демократический союз за интеграцию — партия, выросшая на корнях УЧК в Северной Македонии. Партия уже десятилетие входит в состав всех правящих коалиций. «Левица» Апасиева играет роль выразителя политической линии ВМРО-ДПМНЕ на менее презентабельном уровне. Апасиев прямо говорит то, что думают его покровители, оправдывая радикальность своих заявлений малым политическим весом.

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