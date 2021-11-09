Киншаса, , 01:32 — REGNUM Ряд деревень вблизи города Гома (провинция Северная Киву) на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) были захвачены группой боевиков 8 ноября, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные службы безопасности.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идет о населенных пунктах на границе с Угандой. Несколько сотен местных жителей были вынуждены бежать, а часть из них перешла на угандийскую территорию. Власти ДР Конго считают, что боевики могут представлять повстанческую группировку «Движение 23 марта». В район конфликта направили дополнительные армейские подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа боевики террористической группировки «Альянс демократических сил» атаковали две деревни на востоке Демократической Республики Конго. В результате атак погибли по меньшей мере 15 человек.

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