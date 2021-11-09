Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Руководство Белоруссии виновно в наплыве нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, осаждающих границы Евросоюза. Официальный Вашингтон готов поддержать своих европейских партнёров, столкнувшихся с такими «неприемлемыми действиями» официального Минска. Об этом 8 ноября заявил журналистам Госдепа США Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

«США решительно осуждают режим Лукашенко за политическую эксплуатацию и давление на уязвимых людей», и он должен «немедленно остановить свою кампанию по организации нелегальных попыток мигрантов проникнуть через границу в Европу», сообщил прессе Прайс.

Напомним, также 8 ноября с очередным осуждением использования официальным Минском нелегальных мигрантов против Евросоюза выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поводом стал пропуск белорусскими пограничниками многочисленной колонны нелегальных мигрантов из Ирака и других стран, прибывших в Минск по туристическим визам и штурмовавших 8 ноября государственную границу Польши.

Белорусско-польская граница является одновременно границей Евросоюза с Союзным государством России и Белоруссии, которое ЕС не признаёт. Ответственность за охрану этого участка границы лежит на членах двух союзов — Польше и Белоруссии соответственно. Соседние государства не только входят в разные союзы, но и принадлежат к разным военным блокам. При этом НАТО не признаёт ОДКБ.