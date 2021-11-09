9 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Телеграм-каналы прогнозируют, что и без того невысокое доверие к вакцинации может быть подорвано сбоем в работе системы QR-кодов.

Георгий Балаков, , 07:34 — REGNUM И без того слабое доверие к вакцинации оказалось под угрозой полного краха после «обнуления» с года до шести месяцев срока действия QR-кодов. Такой вывод сделали ряд телеграм-каналов, решивших затронуть тему сбоя в работе сайта госуслуг, которым Минцифры и объяснило произошедший инцидент.

Пьер Огюст Ренуар. Обнажённая с грифоном (фрагмент). 1870

«Утро понедельника было недобрым для нескольких миллионов российских граждан. Внезапно они обнаружили, что их сертификаты, срок действия которых ранее был один год, превратились в тыкву. Со ссылкой на неведомый приказ Минздрава РФ Госуслуги внезапно обнулили QR-коды, ограничив их срок действия 6 месяцами», — написал телеграм-канал «ПолитСатирКа».

Следствием этого стало появление в сети Интернет способов обхода ограничений. В числе таковых была подача жалобы на сайте госуслуг. Срок ее рассмотрения — 14 дней, на это время выдается временный сертификат.

«Следующий вполне предсказуемый шаг: Госуслуги, не выдержав наплыва граждан, упали. После того, как Минздрав выступил со специальным заявлением, что срок действия сертификатов не меняется, восстановить QR-коды пообещали в течение дня», — вкратце пересказал суть произошедшего автор публикации.

Технический сбой работы QR-кодов на сайте госуслуг формирует широкий спектр негативных оценок в адрес антиковидной политики государства, убеждает своих читателей телеграм-канал «Scriptorium». Как следствие, в обществе будет нарастать уровень цифрового недоверия к государству. Ранее в этом аспекте фигурировали вопросы утечки персональных данных, а теперь появились и интерпретации по поводу «обнуления сроков действия сертификатов вакцинированных».

«Характерно, что губернаторы постоянно подчеркивают, что вакцинироваться нужно каждые полгода. И тут такая новость с «обнулением/сокращением» срока действий, которая «хорошо ложится» на популяризацию однокомпонентного «Спутника-Лайт», — отмечает ТГ-канал.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Автор поста полагает, что среди части населения России бытует мнение, якобы сбой носил не технический, а целенаправленный характер. Дескать, таким образом власть фокусирует внимание общества на том, что многим привитым пора готовиться к новой вакцинации. Лаконичное же объяснение Минцифры про «технические работы на сайте» не способно удовлетворить общественный запрос, а более фактурные аргументы, которые получили бы оценку со стороны независимых экспертов государство предъявлять не собирается.

«Пока оснований говорить о том, что государство не соблюдает свои гарантии нет. Но если публичные разговоры о необходимости сокращения сроков действия сертификатов будут поддерживаться — это приведет к тому, что граждане почувствуют себя обманутыми (в очередной раз) и начнут в ответ еще больше покупать поддельные сертификаты вакцинирования», — считает «Scriptorium».

Также ТГ-канал отмечает, что государство до сих пор не смогло выработать действенных инструментов борьбы с практикой поддельных сертификатов. В итоге масштаб этой проблемы нарастает, а точечные уголовные дела и проверки не позволяют в полной мере исправить сложившуюся ситуацию.

«Ну вы поняли, как вас — тех, кто получил QR-код, легко обнулить. Мы не знаем, сбой это был на Госуслугах или тренировка, но те, кто ещё надеется приспособиться, пусть знают, что это не получится», — высказался о произошедшем сбое телеграм-канал «Движение Сорок Сороков».

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Развивая эту мысль, телеграм-канал «Друид» не исключил, что имевший место технический сбой обернется для владельцев QR-кодов новыми проблемами, например утечкой их персональных данных. Сам же инцидент говорит о невысоком уровне профессионализма исполнителей.

«Между тем пропагандисты и прочие агенты Системы скоро начнут заявлять, что это не случайно и говорить о необходимости коррекции сроков действия сертификатов вакцинированных. Глупее, конечно, мнения быть не может. Общество и так не доверяет власти, а тут такой «сбой», — написал ТГ-канал.

Пожалуй, в наиболее резкой форме о произошедшем, как и о самой системе QR-кодов, высказался телеграм-канал «Тихие троечники». По его мнению, введение такого цифрового инструмента сродни надетому на собаку ошейнику.

«По своей семиотической структуре QR-код очень похож на dogtag, т. е. бирку, которую прикрепляют к ошейнику собаки на случай потери. Собака не может ни прочитать бирку, ни понять, что на ней написано. Также и с QR-кодами, на них нет никакой информации, доступной человеческому сознательному восприятию. Чтобы прочитать бирку нужен хозяин, либо равный ему по интеллекту и способности к чтению», — написал автор публикации.

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