Вашингтон, 9 ноября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. Вопросы «противодействия российской агрессии» обсуждались американским госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в ходе их встречи в Вашингтоне. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Участники беседы договорились сотрудничать в сфере безопасности в Черном море. Блинкен заявил, что США высоко ценят Румынию как стойкого союзника по НАТО. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств затронули темы стратегического партнерства двух стран, укрепления связей в области обороны и энергетики, а также проблемы «противодействия общим угрозам и вызовам».

Помимо этого, Блинкен и Ауреску подтвердили готовность США и Румынии «повышать энергетическую безопасность Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться вступления Украины в Североатлантический альянс.