Вашингтон, 9 ноября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Команда миссии телескопа Hubble восстановила работу одной из камер, используемых для космических исследований. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Andrew-Art Орбитальная обсерватория «Хаббл»

«Инструмент вновь начал проводить научные исследования», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что всю прошлую неделю специалисты расследовали основную причину проблем с внутренней синхронизацией сигналов и не обнаружили сторонних проблем. Остальной инструментарий телескопа Hubble переведён в безопасный режим до момента, пока не будет найдено решений по возобновлению его работы.

«Как только оно будет найдено, другие инструменты также возобновят проведение научных исследований», — объяснили в NASA.