Скопье, 9 ноября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 8 ноября впервые с 1 ноября выступил с публичным заявлением.

Sdsm.org.mk Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что не собирается подавать в отставку, и осудил безудержное стремление оппозиции к власти. По словам Заева, оппозиция готова разодрать страну в клочья, чтобы захватить власть.

ИА REGNUM), Охридское соглашение, совместное и равноправное общество, а также мир внутри страны и в отношениях с соседями оказались под угрозой». Зоран Заев «В эти дни мы стали свидетелями того, что Преспанское соглашение, Соглашение о добрососедстве (с Болгарией —), Охридское соглашение, совместное и равноправное общество, а также мир внутри страны и в отношениях с соседями оказались под угрозой».

Политик заявил, что Северная Македония не позволит Мицкоски (Християн Мицкоски, лидер самой крупной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), Апасиеву (Димитар Апасиев, глава Левицы, радикал-националист) и Груевски (Никола Груевски, бывший президент Северной Македонии из рядов ВМРО-ДПМНЕ, сбежал после получения уголовного срока за причастность к коррупции) снова захватить и разрушить страну.