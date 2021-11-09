Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил о том, что американские власти начали ловить киберпреступников по всему миру за совершённые ими деяния, так, как было обещано президенту России Владимиру Путину. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, речь идёт о лицах из группировки REvil, о которых в министерстве юстиции США сообщили ранее.

Напомним, в США предъявили обвинения гражданину России Евгению Полянину и украинскому гражданину Ярославу Васинскому, которых подозревают в причастности к кибервымогательствам и получении от своих жертв более $200 млн долларов. Васинскому 22 года, он задержан в Польше при попытке въехать туда из Украины. США потребовали его экстрадиции. Полянину — 28 лет, он находится на свободе.

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