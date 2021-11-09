Париж, , 00:53 — REGNUM Встреча французского лидера Эмманюэля Макрона и вице-президента США Камалы Харрис пройдет 10 ноября в Париже. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Елисейский дворец Kremlin.ru

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе совместную борьбу с терроризмом в регионе Сахеля, а также взаимодействие в освоении космического пространства. Кроме того, участники переговоров должны будут затронуть темы регулирования в цифровой сфере и ситуацию в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Эмманюэль Макрон встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

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