Париж, 9 ноября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Встреча французского лидера Эммануэля Макрона и вице-президента США Камалы Харрис пройдет 10 ноября в Париже. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Kremlin.ru Елисейский дворец

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе совместную борьбу с терроризмом в регионе Сахеля, а также взаимодействие в освоении космического пространства. Кроме того, участники переговоров должны будут затронуть темы регулирования в цифровой сфере и ситуацию в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Эммануэль Макрон встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме.