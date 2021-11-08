Москва, 9 ноября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» (1973) был включён Министерством юстиции РФ в список экстремистских материалов. Об этом 8 ноября сообщается на сайте ведомства.

Minjust.gov.ru Министерство юстиции Российской Федерации

Решение о запрете кинофильма было принято в июле 2021 года Сыктывкарским городским судом. Картина стала 5218-м материалом, признанным экстремистским в России. Фильм считается псевдодокументальным, хотя и был выпущен Центральной киностудией документальных фильмов.

По данным Минюста, кинолента представляет собой видеозапись продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд. «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» — чёрно-белый кинофильм с изложенной в нём антисионистской точкой зрения. Картина не демонстрировалась в широком прокате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жительницу Башкирии оштрафовали за экстремистское высказывание в социальной сети.