Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:49 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями на Шри-Ланке, сообщает пресс-служба центра по ликвидации катастроф республики.

Коломбо. Шри-Ланка (сс) David Stanley

По данным ведомства, от непогоды пострадали не менее 13 районов Шри-Ланки. В целях безопасности пришлось эвакуировать 891 жителя в другие районы. Также для десяти регионов республики действует предупреждение о возможных сходах оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предупреждение о сильных ливнях объявили в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. При этом не исключалось, что в некоторых районах штата могут возникнуть наводнения.