Манагуа , , 00:39 — REGNUM Лидером на выборах президента Никарагуа остается действующий глава государства Даниель Ортега после проверки 97,74% бюллетеней. Об этом 8 ноября передало государственное телевидение республики.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

Он выдвинут Сандинистским фронтом национального освобождения, за который проголосовали 75,92% граждан. Явка на выборах составила 65,23%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент США Джо Байден заявил, что прошедшие в Никарагуа президентские и парламентские выборы якобы не были «свободными и справедливыми».

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