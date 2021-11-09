Москва, , 00:35 — REGNUM 8 ноября глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что 28-летний французский центральный защитник «красно-белых» получил небольшое повреждение и должен вернуться в строй к матчу 15-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 20 ноября и пройдет в Краснодаре.

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в восемнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитыми мячом в ворота московского «Динамо» и одной результативной передачей.

Жиго выступает за «Спартак» с 1 июля 2018 года после ухода из бельгийского «Гента». «Красно-белые» заплатили 8 миллионов евро за трансфер французского защитника. На данный момент стоимость Жиго, по версии портала transfermarkt, оценивает 11 миллионов евро.