Бергамо, Италия, 9 ноября, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Итальянское издание Torino Granata называет «Торино» и «Сассуоло» главными претендентами на 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России по футболу Алексея Миранчука. Клубы попытаются взять футболиста в полугодичную аренду в зимнее трансферное окно.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что руководство «Аталанты» планирует отдать Миранчука в аренду перед продажей футболиста следующим летом.

В текущем сезоне Миранчук принял участие лишь в восьми матчах за команду из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами во встречах с «Сампдорией» и «Вильярреалом».

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского атакующего полузащитника составляет 13,5 миллиона евро (по версии портала transfermarkt).