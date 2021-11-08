Норидж, Великобритания, 9 ноября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. 43-летний бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в список кандидатов на пост главного тренера «Норвич Сити». Об этом 8 ноября сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что руководство «канареек» уже провело начальные переговоры с английским специалистом.

Chelseafc.com Фрэнк Лэмпард

Ранее сообщалось, что главный тренер «Норвич Сити» Даниель Фарке был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды. После одиннадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Норвич Сити» с пятью очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата.

В двенадцатом туре АПЛ «канарейки» сыграют с «Саутгемптоном». Матч состоится 20 ноября и пройдет в Норидже на стадионе «Карроу Роуд».