Турин, Италия, , 00:23 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» намерено в зимнее трансферное окно расторгнуть контракт с 30-летним центральным полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи, так как тренерский штаб больше не рассчитывает на футболиста.

Аарон Рэмзи (сс) Ardfern

В текущем сезоне Рэмзи принял участие лишь в пяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 112 минут.

Текущее соглашение Рэмзи с «Ювентусом» рассчитано до конца июня 2023 года.

Валлийский полузащитник перешел в «Ювентус» 1 июля 2019 года из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость Рэмзи, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.