Москва, 9 ноября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Переговоры в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Стороны продолжили обмен мнениями по указанной теме. Кроме того, участники беседы обсудили вопросы сотрудничества Москвы и Еревана, а также ряд международных и региональных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха объявила, что военнослужащие Азербайджана обстреляли мирных жителей рядом с нагорно-карабахским городом Шуша.