Москва, 9 ноября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. 20-летний центральный полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека получил травму приводящей мышцы бедра и пропустит ближайшие матчи молодежной сборной Франции U21 по футболу. Об этом 8 ноября сообщило издание Quest-France.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бека Бека

В текущем сезоне Бека Бека принял участие в одиннадцати матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с казанским «Рубином» (2:2).

В ноябре молодежная сборная Франции U21 по футболу сыграет со сборными Армении U21 и Северной Македонии U21.

Алексис Бека Бека перешел в «Локомотив» 23 августа 2021 года из «Кана» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. Соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2026 года.