Москва, 9 ноября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Экс-футболист московского «Спартака» и национальной сборной Украины Максим Калиниченко призвал руководство «красно-белых» отправить в отставку португальского главного тренера команды Руя Виторию в зимнее трансферное окно: «Витории крайне не хватает поддержки руководства. Но и сам португалец приехал, не зная всей ситуация и понадеявшись на разбор по ходу работы. Это непрофессионально», — цитирует Калиниченко издание Sport24.

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Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» контактировало с бывший ассистентом Антонио Конте Паоло Ваноли, который ранее работал с итальянским тренером в лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Под руководством Витории «Спартак», набрав лишь девятнадцать очков после четырнадцати туров, занимает девятую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.